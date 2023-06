Orienteerumiskolmapäevakud tulid, et jääda.

4. mail 1983 kogunes Viitna–Kadrina maantee äärde sadakond inimest, et võtta osa orienteerumisest. Vaevalt nad oskasid arvata, et just see sündmus paneb alguse traditsioonile, mis on kestnud neli aastakümmet ja mille raames korraldatakse maakonnas iga aasta üle kümne orienteerumisvõistluse.