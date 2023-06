"Virumaa Suvesaund 2023" jõudis võiduka lõpuni

Laupäevasel lõpuüritusel ükshaaval jagatud žürii punktid kujundasid järjestust ümber mitmel korral. Esikohal jõudsid ära käia nii ÖWL‘i "Ainult sinule" kui Patikoogi "Can‘t remember your name". Viimane on muide ainus võistleja, kes paiknenud hääletuse vältel nii kõige viimasel kui kõige esimesel tabelikohal. Punktisaju lõpusirgel oli favoriidiks tõusnud Cydefecti "Moment of peace", kuid tahavaatepeeglist paistnud "Sierra" kiirendas ette pärast Liisi Voolaidi jagatud punkte. Pinge oli õhus, kui viimane žüriiliige Mihkel Mälgand loovutas oma kuus punkti Cydefecti loole. "Sierrale" antud seitse punkti määras siiski tänavuse võitja.