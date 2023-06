Suvesaundi võitjad rääkisid võiduloo sünnist ja selle telgitagustest

Tuuli Pruul ütles auhinda vastu võttes, et tema jaoks on uskumatu, et instrumentaal pala konkursi võidab. "See on väga lahe. Aitäh Rakvere, aitäh Virumaa ja au tarvale. Me tahtsime auhinnagaalale Sierraga tulla aga kahjuks polnud keegi nõus oma autot laenama."