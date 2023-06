Peep Veedla ütles sissejuhatuseks, et tema ei tea, mis inimestel arus oli, et nii vara kohale tullakse. "Linnud ajasid üles," naljatas Veedla. Sama muhedalt möödusid Rakvere Rahvaaias ka ülejäänud kaks tundi.

Linnusõber ütles, et paljud inimesed ei tunne enam linde ei välimuse ega laulu järgi ära, kuid lisas, et sellest pole lugu, sest tema ei tee kaugemalt vaadates autodel vahet. Hiljuti olevat välja tulnud, et üks tuttav ajas omavahel segamini linavästriku ja haraka.