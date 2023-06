Virumaa tantsupeo köögipoolelt avanes peenhäälestatud masinavärk

Virumaa tantsupeo "Mängu ilu" üks lavastajatest Egert Eenmaa ütles, et iga rühm on aasta otsa harjutanud ning Rakveres kohendati veidi kavasid ja pandi need joonistesse. Küsimusele, mida tähendab panna 800 inimest tantsima, vastas Eenmaa lühidalt, et vaja läheb palju matemaatikat.

Eenmaa on varemalt olnud tantsupidudel liigijuhi rollis ja see oli tema esimene suur lavastus. "Tunne ei ole päris kohale jõudnud, aga see oli ikkagi päris suur väljakutse. Alguses mõtlesime, et mis ta ära ei ole, aga et 800 inimest ära mahutada ja kuskil midagi kokku ei jookseks, on ikka katsumus. Peo korraldamise juures oli oluline ka see, et tantsuõpetajad saaksid hea võimaluse, kuidas omavahel koostööd teha ja teineteist tundma õppida. Liigijuhtide seltskond oli väga äge ja nad panustasid kõvasti ning said väga hästi hakkama," rääkis Eenmaa.