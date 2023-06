Estonian Cell on Kundas asuv ettevõte, mis toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi. Ettevõtte vastutustundliku ettevõtluse pingutusi on tunnustatud juba varem mitme auhinnaga, märkides ära nii investeeringuid keskkonnahoidu kui ka jätkusuutlikku juhtimist.

Lisaks on ettevõtet tunnustanud Ecovadis, maailma suurim ettevõtete jätkusuutlikkuse hindamise platvorm. Estonian Cell on saavutanud EMAS-i sertifikaadi ning võitnud ka Eesti keskkonnasõbraliku ettevõtte auhinna. Ettevõte on teinud märkimisväärseid investeeringuid keskkonnamõju vähendamisse, näiteks aeroobse veepuhastusjaama rajamise ning biogaasi tootmiskompleksi loomisega.