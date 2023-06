Repliik: nii-nii ilus!

See tähendab, et inimesel võiks olla võimalik talletada tunnet nii, et see aja jooksul ei tuhmuks ega ununeks. Kui saaks endasse talletada praegust valget aega, oleks täiesti võimalik sealt kaukast võtta keset pimedat jaanuari, kogeda sedasama helget ja kerget olemist ning muretult edasi minna.