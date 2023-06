Ajakirjanduse käibemaksumäära tõstmine on ohtlik samm

News Media Europe ja WAN-IFRA (The World Association of Newspapers and News Publishers) avaldavad kahetsust, et Eesti valitsus ja riigikogu on otsustanud ainsana Euroopa riikide hulgas suurendada ajakirjandusväljaannete käibemaksumäära. See on ohtlik samm, mis ohustab ajakirjanduse kvaliteeti ja kitsendab väljaannete võimalusi ajakirjanike palkamisel.