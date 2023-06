Loomakasvatajad on mures: puhkajatele soodsad ilmad on loomade söödavarud kahandanud miinimunini

Lääne-Virumaal põllumajanduse- ja loomakasvatusega tegeleva Artiston Grupi juhatuse liige ja põllumajandusvaldkonna juht Margo Klaasmägi tunnistas, et olukord on kehvavõitu. "Lõpetasime eile oma hooaja esimese siloteo. Esimesest niitest on alati lootus, et sealt võib midagi saada, aga hetkel on meil 30 protsenti kogu vajadusest olemas," kõneles Klaasmägi.