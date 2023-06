Laekvere–Simuna rahvajooksul naeratas loosiõnn teist korda samale mehele

Kui eelmisel aastal joosti Simunast Laekverre, siis sel aastal oli suund vastupidine. See annab kohalikele kogukondadele võimaluse osa saada nii stardi- kui ka finišimelust. Samuti on rõõmsad Simuna ja Laekvere lapsevanemad, kes finišipaigas oma laste jooksmisele kaasa saavad elada

"Rõõm oli eelmine õhtu näha arvukalt registreerunuid – 178. Tekkis väike hirm, et äkki ei jätku rinnanumbreid, mida tellisime 200. Õnneks olid enamuses kõik ennast varem kirja pannud ja kohapeal registreeris ennast paarkümmend inimest," kõneles jooksu korraldaja Vaimar Abel. "Ilmaga vedas, tegelikult meie jooksul on iga kord ilus ilm olnud. 17 soojakraadi on jooksmiseks väga hea, aga ka siin on jahutust vaja. Selle eest hoolitses Simuna vabatahtliku päästekomando tuletõrjeauto Baruto, kes soovijad voolikuvihmaga üle kastis. Enamik jooksjaid valiski külma duši."