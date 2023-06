Veok on pargitud Imastu külas oleva kortermaja kõrvale, mis asub tiheda liiklusega Imastu tee vahetus läheduses. Kui juht hommikul tööle minema asus, avastas ta reka ümbruses mitu diislilaiku ja tühjendatud paagid.

Kohale saabunud politsei tegeles kella 8.30 paiku asitõendite ja juhtumi kohta info kogumisega. Juht ütles, et kui ta eile õhtul kella 21 ajal veel väljas käis, oli kõik korras. "Poeg nägi öösel umbes 3.15, et maja juurest kiirendas minema musta värvi ja mustade velgedega sõiduauto. Marki ega mudelit ta ei suutnud tuvastada, aga arvas, et võis tegu olla Volkswagen Passatiga."