Läsna jaanitulel kõlavad regilaulud ja kõlksub oksjonihaamer

"Teeme nii, nagu vanasti oli," ütles Läsna teatri eestvedaja Ene Pihol. "Tänapäeval on jaanituled väga suured ja see ei kõneta enam. Jaanipäeva tegelik sisu kipub kaduma minema. Meie teeme sellise, nagu siinmail oli veel paarkümmend aastat tagasi."

Läsna jaaniõhtul on kavas lavastus, kus Läsna-Loobu Külakoorilt kõlavad regilaulud ning jaanijutte esitavad Läsna teatri näitlejad. "Jutud kõnelevad sellest, mis meie kandis on toimunud vanal ajal, aga ka keskmisel ajal. Sellised ilusad jaanipäised asjad," lausus Pihol.

Jaanipeol leiavad aset heategevuslik oksjon ja loterii. Oksjonil on pakkumisel kolm tähelepanuväärset eset: Pealispõllu talu lambanahk, teatritrupi liikme Lisete Laisaare maal ning üks tore vana kott, millega saab teha nii traditsioonilist kotijooksu kui ka panna sinna sisse, mida parasjagu vaja. "See on kootud käsitsi enam kui sada aastat tagasi. Tõeline viljakott, kuhu mahub jäme mees sisse," nimetas Ene Pihol.