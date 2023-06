Mardikavastsetest kahjustatud palkmaja võib ravida mikrolainetega

Kui varem on palkmaju gaasitatud või tehtud keemilist töötlust kõrgsurvepritsiga, et üraskitest lahti saada, siis uut võimalust pakub palkide kuumutamine mikrolainetega. Meetod on sedavõrd uudne, et Eestis on seda proovitud vaid üksikute hoonete peal.