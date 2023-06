Teenindussektor vajab suvehooajaks kõige rohkem lisatööjõudu. Statistikast selgub, et iga kolmas hooajaline tööpakkumine võimaldab tegeleda teenindustööga. Lisaks oodatakse abikäsi turvavaldkonnas, toitlustus- ja müügisektoris.

Populaarsemate hooajaliste ametikohtade nimel konkureerib sadu töövõtjaid. Lisatöö otsijad peavad oluliseks, et kuulutuses oleks palk selgelt näidatud, kuid umbes poolte tööde puhul hoitakse palgapakkumist saladuses. Lisaks palgale on oluline, et tööülesandeid, töötingimusi ja -keskkonda oleks täpselt kirjeldatud.