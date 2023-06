Uuringut ja kaardistamist juhtinud Hiite Maja sihtasutuse juhataja Ahto Kaasik rääkis, et Virumaa on üldiselt hiitemaa, sest igal pool Eestis hiisi ei ole. Ta lisas, et Haljala kihelkond on hiite poolest Eestis esirinnas. Praegune uuring ei olnud täiemahuline, vaid oli eelmiste ja tulevaste uuringute järel- ja eeluuring ning puudutas ainult Haljala kihelkonda.

Kaasiku sõnul on pühapaikade kaardistamine oluline, sest nendega on seotud vaimne pärand ning see on osa eesti kultuurist ja rahva identiteedist. "Kui me neid paiku uurime ja talletame, siis võib öelda, et uurime ka iseennast ja oma juuri ning muudame neid tugevamaks."