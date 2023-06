Inimliku eksituse tõttu võeti Rakvere linna päevade ajal ühistranspordi kasutajatelt sõidu eest tasu

Ridango tegeleb praegu aktiivselt raha tagastamisega kõigile neile, kes on tasunud sõidu eest ajavahemikus, mil ühistransport pidi olema tasuta. Lisaks piletiraha tagastamisele töötab ettevõte selle nimel, et tulevikus selliseid juhtumeid vältida, ning parandab protsesse ja süsteeme, et osutada klientidele parimat võimalikku teenust.

"Ridango AS teostas Rakvere linnavalitsuse soovil seadistuse tasuta sõidu võimaldamiseks ühistranspordis Rakvere linnapäevade ajaks (s.o 9.–11. juunil), kuid kahjuks oli seadistuses inimlikust eksimusest tingitud viga, mistõttu tasuta sõitmise õigus ei rakendunud. Mõistame täielikult, et see tekitas pettumust nii ühistranspordikorraldajale, linnaelanikele kui ka külalistele, kes olid arvestanud Rakvere linna päevadel tasuta ühistranspordiga, ning vabandame tekkinud vea pärast," selgitas ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Toomet.