Põuane ja öökülmadega kevad jätab põllul maasika väikeseks

Vinni vallas Tudus tegutseval Aaviku Mesilal on maasikate all 1,2 hektarit. Sortidest kasvavad Sonata, Asia, Salsa ja Allegro. Perenaine Piret Tomperki sõnul algas mullu noppimine jaanipäeva paiku ja kestis juuli keskpaigani. "Ukrainlasi vaja ei läinud, põld on liiga väike selleks," ütles ta. Põllul oli korraga kuni kuus korjajat, saaki saadi üle kolme tonni. Mahemaasika kilo hind jäi nelja ja poole ning kuue euro vahele.