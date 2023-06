Mitu päeva lõõmanud maastikupõleng väljus keskpolügooni piiridest, appi tõttasid kutselised päästjad

Põleng polügoonil on kestnud juba kolm päeva ja seni on kustutustööd teinud kaitseväe enda päästetööde üksus. Nüüdseks on aga põlenguala laienenud ning kaitsevägi oli sunnitud abi paluma tsiviilpäästelt. Päästeameti pressiesindaja Annely Oone sõnul olid kutselised päästjad kella 13-ks lokaliseerinud polügoonilt välja liikunud tule leviku.