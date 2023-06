Eksperiment ⟩ Ajakirjanikul õnnestus põhikool lõpetada

Tänavu on põhikooli matemaatikaeksamist kõneldud tavatult palju – Tallinnas on kool, kus pool klassi kukkus läbi, Tartumaalt kuuldus tõsiasi, et keegi oli saanud ühe punkti 50-st võimalikust. Rakvere reaalkooli matemaatikaõpetaja Eve Kallaste on suure kõlapinna üle imestunud. "Igal aastal kukub mõni laps läbi. Ei olnud tänavune eksam eriliselt raske ega kukkunud tavatult palju lapsi läbi," rääkis ta.