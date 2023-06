Võsu alevikus on hooaja alguses suuremaid söögikohtasid ja vallale kuuluval maal olevaid toidukärusid kümne ringis, muu hulgas mõned uued tulijad. Haljala valla kommunikatsioonijuht Kent Kerner rääkis, et eelmiste aastatega võrreldes on sel suvel erakinnistutel avatud toidukärusid ja hooajalisi kohvikuid rohkem.

"Ühes küljest on söögikohtade lisandumine positiivne," seletas Kerner, "kuid teisest küljest seisame üha rohkem silmitsi väljakutsega, et eramaale hooajalisest loodud söögikohad ei paku alati silmailu ega sobitu visuaalselt Võsu alevikule omasesse keskkonda." Siiski lisas ta, et söögikohtade valikuga saab Võsul rahul olla. "Valikut on erinevate restoranide, kohvikute ja toidukärude näol. Tundub ka, et suvitajaid ning kliente söögikohtades jagub, sest uustulijatele on samuti alati ruumi olnud."