Vaade: tule aastakeseks veel

Julgen pärast ülesannete kallal pusimist otse välja öelda – kes eksamit ära ei teinud, peaks aastaks-paariks kooli tagasi minema, nagu õpetaja Laur «Kevades» soovitas. Põhikooli lõpetamine on ju sisuliselt elluastumine (ka gümnaasiumis õppimine on teatud mõttes iseseisev elu) ning matemaatikaeksamil põrumine näitab, et selleks ei olda veel valmis.

Matemaatika ei ole valemite pähe tuupimine – neid saab vaadata ka internetist või õpikust. Minu silmis on matemaatika loogilise mõtlemise oskus, seoste nägemine, lahenduskäikude otsimine. Võib ju küsida, milleks mul on vaja lineaarfunktsiooni lahendamise oskust, aga see ongi see, mis laiendab silmaringi. Endalegi märkamatult muutud matemaatikat õppides elulähedasemaks.