Haljalas vahetus võim ⟩ Valimisliit Maheda taas koalitsioonis

Haljala vallavanem Anti Puusepp, kes jätkab ka uues koalitsioonis oma senisel positsioonil, sõnas, et hoolimata uue koalitsiooni sünnist on ta tänulik senistele koalitsioonipartneritele, kuid keeruline aeg ja rasked otsused on tekitanud omavahelisi pingeid, mis viis osapooled uusi lahendusi otsima.

„Senine koalitsioon on teinud valla jaoks valusaid, kuid olulisi otsuseid ning vähem tähtsam pole, et selle koalitsiooni ajal sai raskuste kiuste valmis Haljala uus kooli- ja spordihoone,“ sõnas vallavanem, kuid lisas, et kujunenud olukorras edasi liikumiseks on muudatused vajalikud ning Eesti üldist majandusseisu ja omavalitsuste tulubaasi puudutavad otsuseid arvestades ootavad valda jätkuvalt ees keerulised valikud, mistõttu on laiema kandepinnaga koalitsioon volikogus kindlasti oluline.