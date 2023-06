Tuleohtlikul ajal võib kasutada alternatiivseid viise, et endale sobiv grillimeeleolu luua.

Alates 14. juunist algas Eestis tuleohtlik aeg ning päästeamet keelas looduses ja avalikes lõkkekohtades igasuguse tule tegemise ning suitsetamise, lisaks on oht, et sel aastal võivad avalikud jaanituled ära jääda. Kõrgelt arenenud IT-riigis on siiski alternatiivseid võimalusi looduses grillimõnusid nautida.