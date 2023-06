Palmse mõisa direktor lahkub ametist

Merili Vipper alustas tööd Palmse mõisa juhina septembris 2021, otsus lahkuda ei tulnud Vipperi sõnul kergelt. "See oli raske otsus, aga tundsin, et viimaks pean iseendale ja oma tervisele mõtlema," kommenteeris ta otsuse tagamaid. Uusi tööplaane Vipper esialgu ei pea, suvel kavatseb ta puhata. "Olen alati töötanud kultuurivallas ja suvi on kõige töisem aeg, seega pole saanud aastaid suvel puhata," rääkis Vipper ja lisas, et täpsemaid tulevikuplaane hakkab ta seadma sügisel. "Olen ikka seda meelt, et kui üks uks sulgub, siis avaneb teine."