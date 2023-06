Mahu sadam sai paadikai, kuid suuremate veesõidukite tulekut takistab sadamasse kuhjunud liiv

MTÜ Mahu Külaseltsi juhatusse kuuluv Heli Vassar teadis rääkida, et Mahu sadamasse rajati 1938. aastal muuli ja maismaad ühendav tee. "Siis ka süvendati sadam ja sügavus oli neli meetrit. Laevatee sügavus koguni viis meetrit," selgitas ta.

Tema sõnul süvendati sadamat ka nõukogude ajal, kuid miks see praegu liiva täis on? "Ilmselt liiv kuhjub sellepärast, et ühendustee maismaa ja kai vahel paneb kinni vee läbivoolu ja setted ja liiv kuhjuvad," arvas Vassar. Paadiga sadamasse jõudmiseks tuleb seda jalgupidi vees olles enda ees lükata.