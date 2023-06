Vinni-Pajusti gümnaasiumis kukkus põhikooli matemaatikaeksamil läbi koguni 45 protsenti üheksandikest. Direktor Henry Kallaste oletas, et üheks põhjuseks võis olla pandeemiaperioodi koduõpe, aga lisas asjaolusid ilustamata – õpilased on olnud laisad. "Ühine joon ilmnes – lapsed on kaotanud harjumuse õppida," rääkis ta. "Valemid polnud peas. Funktsionaalne lugemisoskus on väga nõrk – ülesannet asuti lahendama esimese lause järel, ei osatud süveneda."