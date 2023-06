Aron lisas, et tegemist on tema jaoks professionaalses plaanis uue valdkonnaga, mida peab enesearengu seisukohast väga oluliseks. "Olen neli aastat Kunda kooli juhtinud kire, armastuse ja pühendumisega. Mind on ümbritsenud ägedad kolleegid, õpilased ja kogukonna liikmed, kellega koos oleme Kunda kooli Lääne-Virumaa kaardil nähtavaks teinud. Nüüd on aeg tehtud töö üle anda," rääkis ta.