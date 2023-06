Alt sõitis mööda ringteed Sõmerult Piira poole. "Enne Rägavere ringristmikku nägin, et midagi lendab metsa kohal," rääkis ta. "Alguses oli ikka päris kõrgel, palja silmaga oli vaid täpp näha. Oletasin, et äkki on ilmavaatlusõhupall või midagi sellist."