Võidutule toovad maakonda Ivar Maran ja Lea Matusorg

Ivar Maran on ennast näidanud distsiplineeritud ja eeskujuliku kaitseliitlasena. Tema panus Viru maleva lahingukompanii MP-rühma arengusse on hindamatu, samuti ei ole ta paljuks pidanud toetada nii oma maleva üksusi ja organisatsioone kui ka teisi maakaitseringkonda kuuluvaid malevaid ja üksusi. Kannatlikkus ja nõudlikkus on teinud temast suurepärase instruktori.