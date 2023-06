Galerii ⟩ Regiooni parimad päästjad selgitati välja kolmekümnekraadises kuumuses

Ligi kolmekümnekraadises kuumuses polnud võistlejate näod enne võistlust ülemäära entusiastlikud, sest peas oli vasardamas mõte, et kohe peab astuma päästeriietesse, mis teadupärast tuld ligi ei lase, aga sooja hoiavad oi-oi kui hästi.

Päästemeeskondade kutsemeisterlikkuse võistlus toimub igas päästekeskuses. Ida päästekeskuse võistluste peakorraldaja, Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Janno sõnul erineb Ida päästekeskuse võistluse juhend selle poolest, et ülesanded ei ole detailselt lahti kirjutatud. "Võistkonnad teadsid vaid ette, mis liiki olukord on, kuid ei teadnud täpset olukorda," ütles Janno. Tema hinnangul paneb see meeskonna ülesande lahenduskäiku mõtlema välja kohapeal saadud info alusel.