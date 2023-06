Kolumn: autovaba elustiil linnas

Puhtamat, vaiksemat ja inimkesksemat elukeskkonda linnades sooviksid kahtlemata kõik. Seda nii Tallinnas, Tartus kui ka Rakveres. Millegipärast veeretatakse selle saavutamise vastutus enamasti mujale. Pole häid rattateid, mitte kunagi ei ole ka ühissõidukipeatus mugaval kaugusel kodust ning ilm on ikka alati halb. Elu on kiire ja graafikus püsimiseks on vaja autot. Ning lapsed, neid tuleb viia lasteaeda, kooli, trenni.

Auto igapäevase kasutamise lõpetamine võib näida ilmvõimatuna. Kindlasti see paljude töökohtade iseärasusi, perede elukorraldust, aga ka inimeste tervislikku seisundit silmas pidades võimatu ongi. Enamasti on see aga kinni efektiivsuse-mugavuse kalkulatsioonitehtes. Kuid sellest rehkendusest väljaspool asub ka maailm. Maailm, kus elukvaliteet ilmtingimata ei kannata, kui bussipeatusesse kõndimiseks viisteist minutit varem kodust lahkuma peab. Või koguni pool tundi varem ärkama, et jalgsi või rattaga tööle minna.