Nädala kaja: metsad põlevad, loomad surevad

Olime juba voolikuid kokku kerimas, kui märkasin lendamas üht lindu. Ornitoloog ma ei ole, aga tundus olevat kiivitaja. Vaene linnuke lendas paaniliselt üle väljade, lastes noka vahelt hädakisa. Ilmselt oli kuskil seal turbaväljal tema pesa, sest interneti andmetel see lind oma pesa maapinnale teeb. Arvestades tema paanilist häälitsemist, võib arvata, et pojad jäid tulle. Koos paljude putukate-mutukate ja muude elusolenditega. Seda kõike sellepärast, et mingi ATV-ga tüüp, mõtlemata tagajärgedele, otsustas lõbusõitu teha eriti tuleohtlikul alal ja ajal.