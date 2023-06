Teet Suure näitust külastas´ligi 800 inimest

Külalisraamatus kirjutati tihedalt täis 44 lehekülge. Mitmekeelsetest sissekannetest selgub, et näituselt sai vaim kosutust, aju mõtteainet ning hing lootust. «Mulle meeldib, et asjad pole korrapärased,» on kirjutatud lapse käekirjaga. «Võimas emotsioon ja rahu,» sõnastas mulje Jüri Ratas. Märgiti, et eriti mõjus «must ruum», kuhu oli jäädud pikemalt jälgima tuules lehvivat valgusobjekti ja mediteerima sugestiivse muusika saatel. Mõnigi väljus sealt pisaratega silmis.