Rongiõnnetusest draamaseriaali 10 euroga valmis ei tee: soomlased filmivad Tapal uut linateost

Soome väikelinn. Kahe rongi kokkupõrkes hukkub 64 inimest. Sündmuskohal avastatud tõendid teevad uurijad valvsaks. Õnnetus muudab paljude inimeste elu jäädavalt. Esmapilgul tundub lugu meile võibolla kauge, aga tegelikult on tegu Tapal filmitava Soome seriaali «Sekunnit» («Sekundid») esimese hooaja võtmesündmustega. Kuidas sellise sarja idee sündis, miks just Tapa linn on ideaalne võttepaik ning palju see kõik maksab, räägivad sarja peaprodutsent Roope Lehtinen ja stsenarist Laura Suhonen.