Lähipäevil sajab mitmel pool hoovihma

Ööl vastu pühapäeva on Lääne- ja Lõuna-Eestis on pilves selgimistega, mujal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Puhub idakaare tuul 2-8, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14-18 kraadi. Pühapäeva päeval on Kirde-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, mujal pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, põhjarannikul kuni 11, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 20-26, rannikul ja sajupilvede all kohati 17 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega, mujal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, püsib äikeseoht. Puhub ida- ja kirdetuul 3-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikest. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 22-27, rannikul kohati 17 kraadi ümber.