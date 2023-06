Puugimunad tasub panna põlema

Sotsiaalmeedias tiirleb suveperioodil tihti fotosid mitte just kõige kaunimast looduseimest - suureks "tarretisepalliks" paisunud emaspuugist, kes on just munenud suurel hulgal puugimune. Üleskutse puugimunade avastamise korral on lihtne: pane need põlema, sest muidu koorub neist kuni paartuhat uut vereimejat.