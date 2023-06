Galerii ⟩ Jäneda lähedal käivad kustutustööd

Umbes 10 hektaril põlevad turvas ja mets. Põlengut kustutab Aravete päästekomando. Kaasatud on ka Ida-Harju päästekeskuse välijuht, Kose, Narva, Aravete, Narva-Jõesuu, Kehra, Koeru, Lasnamäe ja Pirita päästekomandod ning Järva-Jaani, Aegviidu, Alansi, Kadrina, Saku ja Saue vabatahtlikud päästjad. Kohal on Rakvere päästekomando metsakonteinerid, mis on mõeldud metsatulekahju kustutamiseks, enne kella kaheksat õhtul liitus kustutustöödega kopter.