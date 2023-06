Nädala alguses jätkub leitsak, nädala keskel võib tulla äikest

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega, mujal aga selge või vähese pilvisusega ilm. Liivi lahe ümbruses võib kohati sadada vähest hoovihma ja olla äikest. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 12–18 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 4–9, puhanguti kuni 12 m/s. Lainekõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 15–17 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese, saartel vahelduva pilvisusega ilm. Saartel võib kohati ka hoovihma sadada. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 24–30, rannikul kohati 20 kraadi ümber.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 4–8, puhanguti kuni 12 m/s. Lainekõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 22–24 kraadi.



Ööl vastu teisipäeva tuleb selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 11–17 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, põhjarannikul valdavalt idakaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 26–31, rannikul kohati 20 kraadi ümber.

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul võib paiguti hoovihma sadada. Puhub valdavalt idakaaretuul 2–8 m/s. Sooja on 13–17 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2–7 m/s. Sooja on 25–30, rannikul kohati 20 kraadi ümber.