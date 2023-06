Jaanitule tegemisel manitsetakse äärmisele ettevaatlikkusele

Lahtise tule tegemine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel. Päästjad käivad kontrollreididel ning kui keegi teeb keelatud kohas tuld, siis antakse korraldus lahtine tuli kustutada või kustutavad päästjad selle ise. Rikkumise eest on võimalik rahatrahvi teha kuni 1200 eurot eraisikule ja kuni 3200 eurot juriidilisele isikule.

Lõkke tegemisel on oluline see teha võimalikult kaugele põlevmaterjalidest, näiteks hoonetest ja metsast. Paik, kus tohib lõket üldse teha, peab olema igati hooldatud, see tähendab, et muru peab olema niidetud. Lõke tuleb ümbritseda pinnasevalli või kividega ja lõkke ümbrus tuleb puhastada prahist! Tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Jälgida tuleb tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.