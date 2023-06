Juhtkiri: kõige uhkem lõke

Metsapõlengud ja avariid panid tõsiselt proovile päästeameti võimekuse. Üks pühapäeva hommikul Lästel rabapõlengut kustutanud Pirita komando päästja ütles, et poleks osanud eelmisel päeval kell 8 vahetust alustades arvatagi, et järgmisel hommikul kell 4 kustutab tulekahju Tapa külje all.

Mis kõik need põlengud põhjustas, on esialgu selgusetu, aga kuldreegel on, et üldiselt on need kõik inimtekkelised. Võib vaid õudusega mõelda sellele, mis juhtub siis, kui päästeautod on kõik maastikul, aga kuskil süttib elumaja ja ohtu satuvad inimesed.