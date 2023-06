Lehtse turbakarjääri kustutustöödel võeti appi vetelpäästevarustus

Liikumine turbaväljadel on keeruline, sest esmapilgul kõva maapind peidab enda all mudast rabamülgast. Lisaks on seal lugematu arv pisikesi, keset laukaid olevaid saari, millest pühapäeva öösel vastu esmaspäeva süttis mitu põlema. "Need saared, mis põlesid, need olid üle perimeetri sädemest edasi levinud. Nendega oli kõige kiirem," rääkis Koeru komando meeskonnavanem Kristjan Siiroja. Mees oli pühapäeval Läste küla sündmusel oma töölõigu, tulekahju piiramise ja leviku tõkestamise eest vastutav meeskonnavanem.