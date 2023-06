Veiko Veiert ütles ennast tutvustades, et valimisliidu prioriteediks on lapsed ja tugevad kogukonnad. "Ma loodan, et volikogu töötab edasi meeskonnana. Näen, et volikogus on palju noori liikmeid, ja usun, et kõik tahavad anda oma panuse," kõneles Veiert.