Haljala vallas võtab lasteaialapse toidupäev sügisest vanema rahakotist suurema tüki

Volikogu istungil kohal viibinud tosinast liikmest hääletasid eelnõu poolt kõik. See tähendab, et kui seni hüvitati valla eelarvest lasteaias ja -hoius käivate laste toidukulu maksumus täies ulatuses, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht oli Haljala vald, siis alates 1. septembrist tuleb lapsevanemal tasuda 80 protsenti toidukulust, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on Haljala vallas. Edaspidi hüvitab vald toidupäeva maksumusest 20 protsenti.

Vallavanem Anti Puusepa ütlusel on see, et vanemad tasuvad toidukulu, vajalik ka toidu kvaliteedi ja toidu raiskamise vähendamise seisukohast. Puusepa sõnul on tänane olukord kaasa toonud selle, et lapsevanemad ei teavita lasteaeda lapse puudumisest ning arvestataval hulgal toitu läheb raisku. "Muudatus peaks vähendama toidu raiskamist, sest lapse puudumisest mitteteavitamisel tuleb toidupäeva maksumus ikkagi tasuda," rääkis vallavanem.