Kunda päästekomando kirjeldab oma sotsiaalmeedialehel kohapeal valitsevaid olusid: "Päike, kuumus ja suitsuvine teevad päästjate tervisele liiga. See, mis toimub, on kohutav."

Lisaks kõigele on pinnase kuumus nii suur, et sulatab lahti päästjate töösaabaste tallad. Artikli lõpus olevalt pildilt on näha, et tulele on alla vandunud ka terve hulk kustutusvoolikuid. Teisipäeva hommikul leiti põlengualalt veel 10 tulepesa, mida kustutavad kolm kutselist ja kaks vabatahtlikku päästekomandot.