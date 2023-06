Alkoholivabade õllede, siidrite ja kokteilide müük on viimastel aastatel kasvanud hüppeliselt ja joogitootjad on sellele vastavalt ka reageerinud – poeriiulilt vaatab vastu väga kirju valik. Virumaa Teataja kollektiiv degusteeris jaanipäeva eel tosinat alkovaba jooki: kuut õlut ja teist sama palju kategooriasse "muu" kuuluvat jooki. Võitja edu järgnevate ees on parajalt suur ja parimaks osutunud joogid üllatasid meid ikka täiega.