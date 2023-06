Suvesoojus toob hoolimata keelust Võsu randa lemmikloomad

Eelmisel nädalal Võsul sooja suveilma nautinud Kristjan kirjeldas, kuidas rannaalal viibis suvitajatega kaasas olnud suur saksa lambakoer. "Omanikud püüdsid teda küll vette tirida, aga oli näha, et ega loom väga sellest vaimustuses ei olnud. Õnneks oli ta vähemalt rihma otsas," rääkis mees. "Mingi tund aega oldi seal, lõpuks lahkusid. Ma ei usu, et soolane vesi loomale väga hea on ka."

Haljala vald, mille haldusalasse Võsu rand kuulub, on lemmikloomaga rannas viibimise keelustanud. "Võsu rannas on koertega käimine keelatud ja selle kohta on rannas olemas ka keelavad sildid," ütles Haljala valla kommunikatsioonijuht Kent Kerner. "Samuti rannahooaja avamise eel kommunikeeris vallavalitsus oma kanalites, et lemmikloomadega ei ole lubatud Võsu rannas käia. Järelevalvet selle üle teostabki kohalik omavalitsus ehk pöörduda tuleks vallavalitsuse poole."