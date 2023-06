Gaasiballooni plahvatus andis Väike-Maarja kirikule kellad

Asi sai alguse veaga gaasiballoonist, mis Pilli Ristirahva talus kolme aasta eest plahvatas. "See oli 6. veebruar, laupäevane päev. Kraan ei tulnud lahti, et gaasi välja lasta, vaid kraan tuli ballooni küljest lahti. Ta oli nii kõvasti kinni ja minu käes oli nii palju jõudu, et ma keerasin selle koonusvindi lahti," meenutas ta.

Tuli lendas ümber kraani laiali. "See on hea, et ma ei läinud tagatoast tulekustutit tooma. Kes teab, mis siis oleks juhtunud. Ma jooksin läbi tule välja, et autost tulekustuti tuua. Natuke nägu sai kõrbeda. Tulin siis kustutiga tagasi, aga koridoris oli tuli vastas juba. Viskasin kustuti maha ja hakkasin päästeametit kutsuma," rääkis Pill.