Inimesed eelistavad soodsamat šašlõkki

OG Elektra ostu-müügi-kaubandusjuht Eve Heinsaar rääkis, et nende poeketis olulist lihatoodete hindade kallinemist eelmise aasta lõpuni ei toimunud. Sellel aastal on kallinemine jäänud 10 protsendi piiresse. "Üleüldiselt on sealiha tootmist Euroopas vähendatud ja see on viinud turu uuesti tasakaalu," seletas ta. Liha hind poeketis on tõusnud, aga vähem kui teistel eelmisel aastal kallinenud toidukaupadel.

Heinsaare sõnul ei ole ostujõu langust praegu veel tunda, aga ta ei välista, et see ei võiks tunda anda edaspidi. "Üleüldiselt on allahinnatud toodete ostjaid rohkem, aga me ei tähelda seda lihatoodete puhul," rääkis Heinsaar. "Kardetud ostujõu langusega on meil vastupidi – grilltoodete müük on olulises tõusus," rääkis keti ostu-müügi-kaubandusjuht ning lisas, et selle põhjusteks on oma farmides sealiha tootmine ja turul parima hinna pakkumine.