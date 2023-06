Teie romaanides on alati põnev ja haarav sündmustik ning jõulised konfliktid, aga tundub, et seekord olete astunud sammu põnevuse poole ning vaatate inimhinge veel tumedamasse sügavikku. Missugune on psühholoogilise põneviku tagamaa ja sünnilugu?

Minu puhul kehtib kummaline tõsiasi, et raamatut kirjutama asudes pole mul teinekord aimugi, millisesse žanrisse see täpselt maandub või mahutub. Nii juhtus sellegi romaani puhul. Kirjutamise käigus sündmusi välja mõeldes kiskus süžee üha rohkem põnevaks ja nii see lugu sündiski.