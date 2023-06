Duo Wispels: "Kõige rohkem inspireerume me teineteisest"

Suvesaundi žüriiliige Georg Eessaar ütles nii teie kui Leegi Brigitte Kaisi võistlusloo kohta, et mõlemast saaks mõnusad remixid teha. Kas te pole mõelnud oma träkki kellegile remiximiseks saata?

KK: Meil ei ole olnud plaani oma träkke kellelegi remiximiseks saata, kuid see idee kõlab väga huvitavalt. Uusi asju on alati tore ette võtta, seega miks ka mitte. Oleme avatud koostööpakkumistele.

Öelge mõlemad palun üks lugu, mids on niiiiii hea, et soovite, et oleksite selle ise kirjutanud.

KK: Ma sõnastaksin seda natukene teistmoodi, sest iga inimese kirjutatud laulul on pandud sisse killuke iseennast. Ma ei soovi kunagi, et kellegi teise laul oleks minu kirjutatud. On aga laule, mis tekitavad minus väga head emotsiooni. Üks laul on nendest Liisi Koiksoni kirjutatud laul “Sind vaid kiidan”. Seda laulu kuulates kaovad mõttelt mured. See on laul, mida ma isegi peale sajandat korda kuulates ära ei väsiks.